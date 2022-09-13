الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 129 شخصا و120 مصابا

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى نحو 250 شخصا بين صريع ومصاب، منذ موسم الخريف الحالي بالسودان.

الخرطوم – سبوتنيك. وحسب بيان مجلس القومي للدفاع المدني، اليوم: “ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 129 صريعاً و120 مصاباً، إلى جانب انهيار أكثر 15 ألف منزل مرفق، منذ بدء موسم الخريف للعام الحالي بالسودان”.

ودعت الحكومة السودانية، قبل ذلك، الدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه الكارثة الطبيعية التي أدت لنزوح آلاف الأسر من منازلها جراء انهيار منازلها، خاصة في ولايات الجزيرة الواقعة وسط السودان.

الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 117 شخصا و116 مصابا