وزير الخارجية المجري: من الضروري منع نشوب صراع مباشر بين روسيا والناتو

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أنه من الضروري العمل لمنع الصراع المباشر بين الناتو وروسيا.

بودابست- سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم الثلاثاء، قال سيارتو إنه من الضروري منع نشوب صراع مباشر محتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لافتا إلى أن هذا الأمر هو أحد مهام القوات المجرية التي تقوم بدوريات في سماء دول البلطيق.

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وتقوم المجر بمهمة دورية للشرطة الجوية للناتو فوق دول البلطيق في الفترة من 1 أغسطس/ آب الماضي إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، باستخدام أربع طائرات مقاتلة من طراز جريبن و 50 من الأفراد العسكريين.

وقال: “نريد أن يكون هناك سلام، لكن الوضع العسكري حتى الآن ليس هكذا، ونرى أنه يزداد سوءًا، والأهم الآن هو أن نكون قادرين على منع تصعيد الصراع”، مضيفا أنه “ربما يكون أحد أكثر الأهداف المهمة هي أن الناتو وروسيا يمكنهما منع صراع مباشر”.

كما شدد الوزير المجري على أهمية تطوير الجيش الوطني وأكد أنه بدون الجيش المجري والطيران لن يكون الناتو بهذه القوة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا وسط عملية عسكرية خاصة مستمرة.