"طالبان": نجحنا في القضاء على 40 متمردا في إقليم بنجشير شمالي أفغانستان

أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في القضاء على 40 شخصا من “المتمردين” بإقليم بنجشير شمالي البلاد، الذي يعد مركز المعارضة المسلحة لحكم طالبان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر تويتر: “تم تنفيذ عملية تطهير واسعة النطاق ضد المتمردين في مناطق روخ ودارا وأفشار بإقليم بنجشير، قُتل 40 شخصا من بينهم 3 قادة”.

د پنجشیر ولایت په رخه، دره او افشار ولسوالیوکې د متمردو باغیانو په ضد پراخ تصفوي عملیات ترسره شول.

د ۳ قومندانانو (فهیم کماندو، جواد او محمدیار) په ګډون ۴۰ تنه وژل شوي، د قومندان ملک خان په شمول ۱۰۱ تنه ژوندي نیول شوي، وسلې يې هم تر لاسه شوي دي.

دوی غوښتل د خلکو امنیت خراب کړي. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 13, 2022

وأضاف مجاهد أنه “تم أسر 101 شخصا بينهم قيادي على قيد الحياة وتم أيضا الاستحواذ على أسلحتهم”، مشددا: “كانوا يريدون الإخلال بأمن الشعب”.

ومنذ سيطرة حركة “طالبان” على مقاليد السلطة في أفغانستان العام الماضي بعد الإطاحة بالحكومة المدعومة من واشنطن ترفض “جبهة المقاومة الوطنية”، التي يقودها أحمد مسعود (نجل الزعيم التاريخي أحمد شاه مسعود) والتي تتخذ من ولاية بنجشير شمالي البلاد معقلًا لها، الاعتراف بالحركة.

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واستولت حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية)، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.