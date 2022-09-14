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انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان ومحاولات لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض… فيديو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
انهارت، اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، وتحاول فرق الإنقاذ إخلاء عدد من الأشخاص العالقين تحت أنقاض المبنى.

وحسب قناة “المملكة”، أفادت السلطات الأردنية، بأن شخصان مصرعهما وأُصيب 14 آخرون إثر انهيار العمارة، مشيرة إلى وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض.
وأضافت القناة أن العمارة تتكون من 4 طوابق، ومأهولة بالسكان.
وأوضحت أن الأمن قام بتطويق المنطقة وإغلاقها، كما تم قطع التيار الكهربائي عن العمارة المنهارة والعمارات المجاورة لها.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إضافة إلى عدد من الوزراء وصلوا إلى موقع الحادث.
ووجه الخصاونة، الكوادر والفرق المختصة ببذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين انتهاء عمليات الإخلاء والإنقاذ في العمارة المنهارة.
كما أمر الخصاونة الجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
بدورها، أكدت مديرية الأمن العام أنها لا تزال تتعامل مع الحدث.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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