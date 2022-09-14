انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان ومحاولات لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض… فيديو

انهارت، اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، وتحاول فرق الإنقاذ إخلاء عدد من الأشخاص العالقين تحت أنقاض المبنى.

وحسب قناة “المملكة”، أفادت السلطات الأردنية، بأن شخصان مصرعهما وأُصيب 14 آخرون إثر انهيار العمارة، مشيرة إلى وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض.

فيديو.. انهيار مبنى مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان في العاصمة الأردنية عمان وقوات الدفاع المدني تهرع إلى المكان

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– pic.twitter.com/4fFfaVJ5ER — تحديث (@Updateksa) September 13, 2022

وأضافت القناة أن العمارة تتكون من 4 طوابق، ومأهولة بالسكان.

وأوضحت أن الأمن قام بتطويق المنطقة وإغلاقها، كما تم قطع التيار الكهربائي عن العمارة المنهارة والعمارات المجاورة لها.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إضافة إلى عدد من الوزراء وصلوا إلى موقع الحادث.

ووجه الخصاونة، الكوادر والفرق المختصة ببذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين انتهاء عمليات الإخلاء والإنقاذ في العمارة المنهارة.

كما أمر الخصاونة الجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.