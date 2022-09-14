بوتين يؤكد لشولتز أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية قد تسبب كارثة واسعة النطاق

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتز بأن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية مستمرة وثابتة، الأمر الذي يسبب مخاطر حقيقية لحدوث كارثة واسعة النطاق.

موسكو – سبوتنيك. وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان الكرملين، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، الأوضاع حول أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في بيان الكرملين حول هذا الشأن: “ركزت المحادثة على الوضع حول أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الروسية”.

لفت بوتين، على وجه الخصوص، انتباه المستشار الألماني إلى الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من قبل الجانب الأوكراني، والقصف المستمر لمدن دونباس.

“تمت مناقشة قضايا ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتحدث الرئيس الروسي بالتفصيل عن التدابير المتخذة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية، التي تتعرض لضربات صاروخية مستمرة من أوكرانيا، مما يخلق مخاطر حقيقية لكارثة واسعة النطاق”. بيان الكرملين

وأوضح بوتين جوهر المخاوف الروسية بشأن التوزيع الجغرافي غير المتوازن لإمدادات الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر، والتي يذهب جزء صغير منها فقط إلى البلدان الأكثر احتياجا.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس شولتز وبوتين يناقشان مستجدات الأزمة الأوكرانية

“تم التأكيد على استعداد الجانب الروسي لتوريد كميات كبيرة من الحبوب إلى الأسواق الخارجية، وكذلك لنقل الأسمدة المحظورة في الموانئ الأوروبية، إلى البلدان المحتاجة مجانا”. بيان الكرملين

وأشار بوتين إلى أن “الجانب الروسي أتاح للجنة الدولية للصليب الأحمر إمكانية الوصول إلى أسرى الحرب، في حين أن كييف لا تفعل ذلك”.