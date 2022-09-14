صندوق النقد الدولي: 16 دولة طلبت المساعدة منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء العالم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى غلق طرق الإمداد والقيود التجارية الأخرى.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تموز/يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل “خطرا واضحا” على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.