الجيش الأمريكي يطلب إنتاج صواريخ "جافلين" بـ311 مليون دولار للأردن وليتوانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن المشروع المشترك بين رايثيون ولوكهيد مارتن لإنتاج صواريخ “جافلين” تلقى ما يقرب من ثلث مليار دولار من الجيش الأمريكي لإنتاج المزيد من الصواريخ المضادة للدبابات لصالح الأردن وليتوانيا.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي يوم الثلاثاء: “حصل مشروع رايثيون/لوكهيد مارتن، “جافلين جي في” على عقد بقيمة 311،171700 دولار … للإنتاج الكامل لصواريخ جافلين”.

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وأضاف البيان أنه سيتم تنفيذ العمل على العقد في مدينة توسان بولاية أريزونا، على مدى السنوات الثلاث والربع المقبلة مع تاريخ انتهاء مقدر في 30 نوفمبر 2026.

ووفقا للبيان، تم الالتزام باعتمادات المبيعات العسكرية الأجنبية ومشتريات الجيش للسنة المالية 2022 لدفع تكاليف زيادة الإنتاج في وقت إرساء الصفقة.

يشار إلى أن شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن خطتها لزيادة إنتاج أنظمة صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات ، بما في ذلك تلك التي يتم توفيرها لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يزداد إنتاج المجمعات من صواريخ “جافلين” من 2100 وحدة سنويا إلى 4000 وحدة.