إعلام: "طالبان" لم تتلق بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند

لم يتلق ممثلو حركة طالبان بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستجري في سمرقند في فترة 15-16 أيلول\سبتمبر الجاري.

موسكو – سبوتنيك . وبحسب قناة “طلوع نيوز” الأفغانية، لم تتلق الإمارة الإسلامية [أفغانستان] بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان”.

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وأعلن ممثل طالبان، بلاب كريمي، أن أفغانستان حافظت دائماً على علاقات جيدة مع أعضاء المنظمة، معرباً عن أمله أنه سيتم خلال الجلسة التوصل إلى نتائج ايجابية في المسائل التي تخص أفغانستان.

واستولت حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية)، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.