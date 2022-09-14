بايدن: من الصعب معرفة ما إذا وصلت أوكرانيا إلى "نقطة تحول"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، إنه من الصعب تحديد ما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحوُّل في هجومها المضاد وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بايدن للصحفيين، عندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحوُّل: “السؤال غير قابل للإجابة، فمن الصعب معرفة ذلك”.

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وأضاف: “من الواضح أن الأوكرانيين قد أحرزوا تقدما كبيرا، لكنه سيكون على المدى الطويل”.

وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تقدر أن روسيا تحتفظ بقوات مسلحة كبيرة في أوكرانيا على الرغم من الهجوم المضاد وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الهجوم المضاد الأوكراني.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نفذت القوات الأوكرانية هجوما مضادا ضد المواقع التي تسيطر عليها روسيا في منطقتي خيرسون وخاركوف، والذي تم إطلاقه بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، وفقا للسيناتور الأمريكي مارك وارنر.