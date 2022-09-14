الخارجية الروسية: موسكو تتخذ إجراءات لاستقرار الوضع بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن مدير القسم الرابع لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، دينيس غونتشار، أن موسكو على تواصل مع باكو ويريفان وتتخذ إجراءات للسعي إلى استقرار الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية بأسرع وقت.
موسكو – سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة “سبوتنيك”: “نحن على تواصل وثيق مع باكو ويريفان. نتخذ الإجراءات اللازمة بهدف استقرار الوضع بأسرع وقت”.
بوتين يطلع منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات روسيا لخفض التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان
أمس, 20:45 GMT
واندلعت الاشتباكات، ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.
وبحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتينورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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