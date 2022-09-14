إصابة ما لا يقل عن 14 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود في ليبيا

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: “مركز سبها الطبي يستقبل 13 حالة إصابة جراء انفجار بمحطة وقود بمدينة سبها، وبحسب البيانات الأولية فإن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين”

وبعد ذلك، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن عدد الحالات جراء الانفجار وصل إلى 14 شخصا، حيث 11 حالة وصلوا سبها الطبي و3 حالات أسعفوا إلى مصحة سبها الدولية وإصاباتهم متوسطة ولا يوجد أي إصابة حرجة”.