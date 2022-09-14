الداخلية اليمنية تعلن تحرير موظفين من "أطباء بلا حدود" بعد أشهر من اختطافهما

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الثلاثاء، تحرير موظفيّن أجنبيين في منظمة طبية إنسانية دولية، بعد 6 أشهر من اختطافهما في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك . وذكرت الداخلية اليمنية عبر موقعها، أن “وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، التقى اليوم في مدينة سيئون [ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت]، قائد فريق إدارة الأزمات في منظمة أطباء بلا حدود، ستيفاني نوبرت، الذي ثمن جهود الوزارة في إطلاق موظفيها المختطفين وضبط الخاطفين”.

مصدر أمني: اختطاف موظفين بمنظمة أطباء بلا حدود باليمن

ونقل موقع وزارة الداخلية عن وكيل الوزارة اللواء الشريف، القول إن “عملية تحرير المختطفين والوصول للخاطفين جاءت عقب عملية تحرٍ واسعة للأجهزة الأمنية تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وبمتابعة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس”.

وأكد “حرص وزارة الداخلية على سلامة المختطفين أثناء تنفيذ عملية تحريرهم”، مشيراً إلى “ضبط عدد من أفراد العصابة التي نفذت عملية الاختطاف”.

وشدد اللواء الشريف على “عدم التهاون أو التساهل مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنظمات العاملة في المجال الإنساني، انطلاقاً من دورها في خدمة أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناته في عدد من المجالات في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد”.

من جانبها، عبرت “ أطباء بلا حدود ” عن “ارتياحها لتحرير العاملين المختطفين”، مؤكدةً أنهما “بصحة جيدة”.

وفي الخامس من مارس/ آذار الماضي، اعترضت مجموعة مسلحة سيارة على متنها موظفيّن اثنين يعملان لدى منظمة أطباء بلا حدود الدولية، وذلك أثناء مرورهما على الطريق الرابط بين منطقتي العَبر والخَّشعة غرب محافظة حضرموت، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

هذا ولا يزال مدير الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة باليمن، آكام سوفيول أنعم، وأربعة من موظفيه محتجزين لدى تنظيم القاعدة “المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول”، منذ 11 فبراير الماضي، بعد تعرضهم لعملية اختطاف مماثلة في محافظة أبين جنوب اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.