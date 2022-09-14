منظمة معاهدة الأمن الجماعي تشكل مجموعة عمل للمراقبة الدائمة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن مجلس المنظمة وافق على تشكيل مجموعة عمل للمراقبة الدائمة للوضع في نطاق مسؤولية المنظمة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان أمانة المنظمة: “تمت الموافقة على اقتراح تشكيل مجموعة عمل تتألف من موظفي الأمانة وعسكريي المقر الموحد للمراقبة الدائمة للوضع في نطاق مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي”.

الخارجية الروسية: موسكو تتخذ إجراءات لاستقرار الوضع بين أرمينيا وأذربيجان

واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.

وأعلن رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، في وقت سابق اليوم، أن الطرفين اتفقا بحلول صباح اليوم على وقف إطلاق النار، بوساطة روسيا.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.