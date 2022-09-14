وزير الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي قد يراجع سياسة العقوبات بسبب الطقس البارد

قال وزير الخارجية المجرية، تاماس مينزر، إنه من المتوقع أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياسة العقوبات في الخريف بسبب الطقس البارد في أوروبا الغربية.

بودابست – سبوتنيك . وقال مينزر، “تسببت العقوبات في نقص الطاقة وارتفاع هائل في الأسعار في أوروبا … لذلك، يجب مراجعة سياسة العقوبات، لأنه إذا غيرت بروكسل والاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات، فقد يتم وقف نقص الطاقة وارتفاع الأسعار قريبا”.

مكتب رئيس وزراء المجر يصف العقوبات بأنها وسيلة لإيذاء النفس بالنسبة للاتحاد الأوروبي

وأضاف: “لست متفائلا في هذا، ولكن يمكن توقع مراجعة العقوبات في الخريف، عندما تنتهي فترة الستة أشهر.” لذلك، لا أستبعد أن يرى المزيد والمزيد من الناس الواقع. ببساطة لأن حرارة الصيف تغادرنا”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه: “عندما تكون درجة الحرارة 30 درجة في الخارج، من الجيد التحدث عن إمدادات الغاز، ولكن عندما تأتي أسابيع وشهور باردة وتحتاج إلى التدفئة والتحكم في الاقتصاد وحماية الوظائف، فإن الواقع يطرق باب كل بلد في أوروبا الغربية”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه تم فرض 11000 عقوبة على روسيا ، لكنها لم تنجح، وأن التضخم ونقص الطاقة الناجم عنها يمكن أن يركع أوروبا.