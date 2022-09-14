الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة على الحدود

وقال توراسيان خلال إحاطة إعلامية: “استمر التوتر على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 14 أيلول/سبتمبر. على وجه الخصوص، استخدم العدو طائرات بدون طيار في اتجاه جيرموك على الرغم من عدم تسجيل حوادث كبيرة في مناطق أخرى، بدءًا من الساعة 08.00 (07.00 بتوقيت موسكو)، استخدم العدو قذائف مدفعية هاون وأسلحة من العيار الثقيل، لا سيما في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا”.

وذكر أنه “على الرغم من رد الفعل الواضح للمجتمع الدولي، تواصل أذربيجان عملياتها العدوانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا”.

هذا واندلعت اشتباكات ليل أمس الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.