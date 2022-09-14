مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين إثنين في اشتباك مسلح شمال الضفة الغربية

القدس – سبوتنيك. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، مقتل الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “الليلة الماضية قتل ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين”.

ووفقا لهيئة البث إسرائيلية، فإن “الضابط أصيب بجروح حرجة وتم محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى”. وذكرت الهيئة أن “الفلسطينيين أطلقا النار صوب قوات الجيش عن بعد 5 أمتار، وتمكنا من قتل ضابط”.