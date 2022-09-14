مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين إثنين في اشتباك مسلح شمال الضفة الغربية

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “الليلة الماضية قتل ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين”.
ووفقا لهيئة البث إسرائيلية، فإن “الضابط أصيب بجروح حرجة وتم محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى”. وذكرت الهيئة أن “الفلسطينيين أطلقا النار صوب قوات الجيش عن بعد 5 أمتار، وتمكنا من قتل ضابط”.
שני מחבלים חוסלו הלילה במהלך חילופי אש עם לוחמי צה”ל במרחב קו התפר ליד מעבר ג’למה@Doron_Kadosh https://t.co/DOMiNACk6W
— גלצ (@GLZRadio) September 14, 2022
ووقع الاشتباك المسلح عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا. حيث تم إطلاق النار تجاه الفلسطينيين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما باشر الجيش الاسرائيلي التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.
وعقب الحدث الأمني، قررت السلطات الاسرائيلية “إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد”.
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