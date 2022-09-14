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مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين إثنين في اشتباك مسلح شمال الضفة الغربية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قُتل شابان فلسطينيان وضابط في الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعد تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

القدس – سبوتنيك. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، مقتل الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “الليلة الماضية قتل ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين”.

ووفقا لهيئة البث إسرائيلية، فإن “الضابط أصيب بجروح حرجة وتم محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى”. وذكرت الهيئة أن “الفلسطينيين أطلقا النار صوب قوات الجيش عن بعد 5 أمتار، وتمكنا من قتل ضابط”.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية “أن الشابين هما أحمد عابد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفرذان، وأن أحمد عابد يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية”.

ووقع الاشتباك المسلح عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا. حيث تم إطلاق النار تجاه الفلسطينيين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما باشر الجيش الاسرائيلي التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.

وعقب الحدث الأمني، قررت السلطات الاسرائيلية “إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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