رئيسي: إيران تسعى للعب دور فاعل في المنطقة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تسعى للعب دور فاعل في المنطقة، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع الجيران من أساسيات الحكومة.

وأوضح رئيسي، في تصريحات للصحفيين في مطار مهرآباد الدولي قبيل مغادرته العاصمة طهران إلى أوزبكستان، أن “تطوير العلاقات مع جيران ودول المنطقة من السياسات الأساسية للحكومة الثالثة عشرة”.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”: “في الخطوة الأولى، تمكنا من تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وفي الخطوة الثانية نتابع الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وتواجدها الفاعل فيها”.

الخارجية الإيرانية: سيتم تحديد عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي خلال قمة سمرقند

ويزور رئيسي أوزبكستان تلبية لدعوة من نظيره الأوزبكي للمشاركة في اجتماع ثنائي والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند.