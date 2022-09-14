الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدشن ممرا مائيا وتطالب بحقوق الفلسطينيين في الغاز

دشنت الفصائل الفلسطينية ممراً مائياً في قطاع غزة، والذي يحلم الفلسطينيون بإنشائه لتمكينهم من حقهم بالحركة والسفر، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض.

وطالبت الفصائل بحق الفلسطينيين بالغاز الطبيعي من الحقول المقابلة لساحل القطاع، جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات فصائلية وشعبية ومجتمعية بميناء غزة، رفضاً للحصار الإسرائيلي وللمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في الثروات الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي.

© Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 1 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 2 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 3 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 4 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 5 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 6 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 7 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 8 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 1 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 2 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 3 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 4 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 5 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 6 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 7 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 8 /8 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان لوكالة “سبوتنيك” إنَّ “الفصائل خرجت اليوم لتوجه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ بأن الحصار المفروض يحول القطاع إلى قنبلة موقوته”.

وأضاف: “لن تقف الفصائل مكتوفة الأيدي أمام سرقة غاز غزة أو نهب ثرواتها الطبيعية”.

© Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 1 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 2 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 3 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 4 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 5 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 6 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 1 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 2 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 3 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 4 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 5 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار 6 /6 © Ajwad Jradat الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار

وتابع رضوان “كذلك نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بحق غزة بالميناء والممر البحري والغاز، وستتواصل هذه الفعاليات وتحميها المقاومة لكسر الحصار عن القطاع”.

ورفع المشاركون في الفعالية شعارات ولافتات تؤكد على الحق الفلسطيني في استخراج الغاز الطبيعي من حقول الغاز المحاذية للقطاع، والمطالبة بتشغيل الميناء البحري، وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش لـ”سبوتنيك”: “من غير العدل أن ينهب الغاز في قطاع غزة ليضيء شوارع أوروبا بينما تبيت غزة في الظلام”.

وأضاف: “المطلوب إعطاء الفلسطينيين حقهم في الغاز وتدشين طريق الأمل أو الممر البحري ليكون بوابة القطاع على العالم”.

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