زيلينسكي: لن نكون قادرين على إعادة أراضينا دون الدعم الأمريكي

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أهمية الدعم الذي تحصل عليه كييف من الولايات المتحدة، متمنيا استمرار هذا الدعم بغض النظر عن هوية الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي.

وجاء ذلك في رد زيلينسكي على سؤال لمذيع شبكة “سي إن إن” عما إذا كان قلقا حيال تباطؤ الدعم الأمريكي في حال استحواذ الجمهوريين على مجلس النواب.

في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المستقلتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.

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وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وقال رئيس نظام كييف: “أولا وقبل كل شيء، أود أن أقول إنني أشعر بالامتنان للرئيس (جو) بايدن والبيت الأبيض ودعم الحزبين لأنه كما قلت، هم قادة الدعم والقوة وراءه”.

وأضاف زيلينسكي: “دون هذا الدعم لن نكون قادرين على إعادة أراضينا، وأنا أقر بذلك بنفسي، وأوافق تماما على ذلك، وأقر بموقفهم القيادي في هذه الأمور”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 12 سبتمبر 2022 مشاهدة

وأكد أنه يعي المخاوف المتعلقة باستحواذ الجمهوريين على مجلس النواب الأمريكي، مضيفا أنه “يريد أن يصدق أن الدعم من الحزبين سيبقى قويا وثابتا، حيث يشكل ذلك أهمية كبيرة بالنسبة لكييف”.

رد الغرب على العملية العسكرية بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. أدت العقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.