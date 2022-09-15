بوتين وغوتيريش يبحثان هاتفيا الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: “جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. تم التركيز على مسار تنفيذ حزمة اتفاقيات إسطنبول حول نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية”.

وأضاف البيان: “وأطلع غوتيريش (الرئيس الروسي) بالتفصيل على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى التزامه الكامل بحل هذه المشكلة. تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين روسيا وهياكل الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي”.