بوتين وغوتيريش يبحثان هاتفيا الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، مسألة نقل الحبوب الأوكرانية وتصدير المنتجات الغذائية الأسمدة الروسية، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي للكرملين.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: “جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. تم التركيز على مسار تنفيذ حزمة اتفاقيات إسطنبول حول نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية”.
وأضاف البيان: “وأطلع غوتيريش (الرئيس الروسي) بالتفصيل على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى التزامه الكامل بحل هذه المشكلة. تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين روسيا وهياكل الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي”.
تابع البيان: “ركز الجانبان على أهمية توفير احتياجات البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية من المنتجات الغذائية وإعطائها الأولوية”.
“جرى النظر في مسألة تنظيم بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في 29 يوليو / تموز على مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا، حيث كان يُحتجز أسرى حرب أوكرانيين. وأكد أنطونيو غوتيريش أن الاستعدادات جارية للقيام برحلة إلى مكان الحادث من قبل خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي”.
بيان الكرملين
كما بحث بوتين والأمين العام للأمم المتحدة الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بما في ذلك في سياق نتائج الزيارة التي قام بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأول من سبتمبر/أيلول.
“تم بحث الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بما في ذلك، في سياق نتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي جرب في الأول من سبتمبر/أيلول. وقد أعطى فلاديمير بوتين تقييما إيجابيا للتعاون البنَاء مع الوكالة، كما أطلع غوتيريش على التدابير التي اتخذتها روسيا لتوفير الأمن والحماية لمرافق المحطة”.
وكان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العقبات التي تقف أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا وطرحها في السوق العالمية.
غوتيريش يبحث مع بوتين العقبات القائمة أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا
16:56 GMT
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي: “آخر مرة تحدثت فيها مع الرئيس فلاديمير بوتين صباح اليوم. سنحت لنا الفرصة لمناقشة مبادرة البحر الأسود للحبوب وإمكانية تمديدها وتوسيعها”.
وأوضح غوتيريش أنه ناقش مع بوتين: “العقبات التي ما زالت قائمة فيما يتعلق بتصدير الغذاء والأسمدة الروسية”.
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