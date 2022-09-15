مستشار الكاظمي يتوقع تحقيق فائض مالي بقيمة 25 تريليون دينار

توقع هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي وصول الفائض المالي إلى 25 تريليون دينار في نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية للمسؤول العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

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وقال الجبوري إن النمو الاقتصادي في العراق جاء نتيجة الارتفاع في أسعار النفط.

وأضاف المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي أن الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن مجلس النواب قد يقر قانونا طارئا على غرار الأمن الغذائي في حال تعذر إقرار الموازنة.

وأوضح الجبوري أن بلاده حققت في العام الماضي 10 تريليونات دينار عراقي إيرادات غير نفطية.

وشدد على أن إيرادات الجمارك العراقية يفترض أن تكون أربعة أضعاف ما هي عليه الآن.