أمريكا توافق على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لتايوان

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون يقدم لتايوان (الصين) 4.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية، على الرغم من التوتر الكبير بين واشنطن وبكين حول قضية الجزيرة الصينية.

وصنفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تايوان (الصين) خلال البيان على أنها “حليف رئيسي من خارج الناتو”.

وبعد موافقة اللجنة المختصة، سيذهب مشروع القانون الذي يحمل اسم “حول سياسة تايوان” إلى الدراسة الشاملة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

ووفقا لمسودة الوثيقة، فإنها توفر لتايوان 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وضمانات ائتمانية للمشتريات العسكرية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وتضع تايبيه على أنها “الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو”.

بكين تتوعد واشنطن بـ”إجراءات” مضادة مشروعة وضرورية على خلفية صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان

وفي وقت سابق، توعدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة مشروعة وضرورية، في ضوء خطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.1 مليار دولار.

وحثت بكين الجانب الأمريكي على الوفاء بالتزاماته، والالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع تايوان.