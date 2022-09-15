الناتو: نتطلع لتوطيد العلاقات مع العراق على كافة الأصعدة

عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، عن تطلعه لتوطيد العلاقات مع العراق خلال المرحلة المقبلة على كافة المستويات.

جاء هذا خلال لقاء قائد بعثة الناتو الجديد في العراق الفريق جيوفاني إيانوتشي، بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لوزارة الخارجية.

مباحثات عراقية إسبانية حول سبل مكافحة الإرهاب

وقال إيانوتشي إن حلف الناتو يرغب في “توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة القادمة على الاصعدة كافة، وعدم اقتصارها على المستوى العسكري والأمني”.

وشدد المسؤول في الحلف على ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب وتواصل بعثة الناتو مع مختلف الجهات العراقية من أجل تحقيق مهامها بالشكل المطلوب.

ووجه المسؤول الأمني الشكر لوزير الخارجية لدور وزارته في تسهيل مهام بعثة الناتو.