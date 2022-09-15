الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تعزيز المساعدات الأمنية إلى تايوان

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على مبادرة لتقديم مساعدات عسكرية لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية.
موسكو – سبوتنيك. وأعلن رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش عقب التصويت: “بينما تكثف الصين خطاب التهديد والعدوان العسكري، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز دفاع تايوان عن النفس قبل فوات الأوان”.
ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا لصالح التشريع مقابل 5، الطريق أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.
وتأتي الخطوة الأمريكية وسط ضغوط متزايدة من الصين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.
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