الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تعزيز المساعدات الأمنية إلى تايوان

موسكو – سبوتنيك . وأعلن رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش عقب التصويت: “بينما تكثف الصين خطاب التهديد والعدوان العسكري، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز دفاع تايوان عن النفس قبل فوات الأوان”.