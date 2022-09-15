واشنطن تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر

ولفت التقرير إلى إن الولايات المتحدة لاحظت أن مصر تحرز بعض التقدم في تحسينات حقوق الإنسان بإطلاق سراح نحو 500 سجين سياسي من بين ما يقدر بنحو 60 ألفا.