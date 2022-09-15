واشنطن تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها ستفرج عن 170 مليون دولار بموجب إعفاء.
موسكو – سبوتنيك. وقال التقرير، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخطر مصر بقرار إدارة الرئيس بايدن.
ولفت التقرير إلى إن الولايات المتحدة لاحظت أن مصر تحرز بعض التقدم في تحسينات حقوق الإنسان بإطلاق سراح نحو 500 سجين سياسي من بين ما يقدر بنحو 60 ألفا.
وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.
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