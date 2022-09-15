مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في أرمينيا وأذربيجان

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة مفتوحة بشأن الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لبرنامج مجلس الأمن.

موسكو – سبوتنيك . وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء المناقشة فيما يتعلق بـ “رسالة المندوب الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن”.

أرمينيا تتهم أذربيجان باحتلال المزيد من الأراضي خلال الاشتباكات الأخيرة

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، “مقتل 105 أشخاص في المعارك الأخيرة على الحدو مع أذربيجان”، مشيرا إلى أن “العدد قد يرتفع كثيرا”، بينما أعلنت أذربيجان مقتل 50 من عناصر قواتها.

واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.