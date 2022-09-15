المعارضة الأرمينية تحاول عزل رئيس الحكومة نيكول باشينيان

أعلن رئيس حزب “أرمينيا” وزير الدفاع الأرمني الأسبق، سيران أوهانيان، اليوم الخميس، أنه أطلق مبادرة لحجب الثقة عن رئيس الحكومة نيكول باشينيان.

موسكو – سبوتنيك . وقال أوهانيان في تجمع حاشد لخصوم باشينيان أمام مبنى البرلمان: “جمعنا 35 توقيعا من النواب. لكن من أجل استكمال الحملة نحن بحاجة لـ18 صوتا من حزب “العقد المدني” الحاكم”.

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واندلعت، ليل الثلاثاء، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

واحتشد المئات من المتظاهرين عند مبنى البرلمان في العاصمة يريفان، مطالبين باستقالة باشينيان على خلفية تصريحه حول توقيعه اتفاقا جديدا للسلام مع أذربيجان.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن خسائر بلاده جراء تفاقم الأوضاع على الحدود مع أذربيجان بلغت 105 قتلى.