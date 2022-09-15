اخبار العالم

إعلام: "سامسونغ" قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ذكرت صحيفة “إزفستيا” الروسية، نقلا عن مصادر، أن شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام، ومن المرجح استئناف الإمدادات والمبيعات في أكتوبر/تشرين الأول.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الصحيفة في إشارة إلى ممثل متجر على الإنترنت إن الشركة غير مهتمة الآن باستيراد معدات كورية جنوبية “رمادية” لأن التسليمات الرسمية قد تستأنف قريبا.
وفي مارس/ آذار، علقت “سامسونغ” عمليات التسليم إلى روسيا، مشيرة إلى الأحداث الجيوسياسية الحالية واستحالة الإمدادات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك