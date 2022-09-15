إعلام: "سامسونغ" قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام

ذكرت صحيفة “إزفستيا” الروسية، نقلا عن مصادر، أن شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام، ومن المرجح استئناف الإمدادات والمبيعات في أكتوبر/تشرين الأول.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الصحيفة في إشارة إلى ممثل متجر على الإنترنت إن الشركة غير مهتمة الآن باستيراد معدات كورية جنوبية “رمادية” لأن التسليمات الرسمية قد تستأنف قريبا. وفي مارس/ آذار، علقت “سامسونغ” عمليات التسليم إلى روسيا، مشيرة إلى الأحداث الجيوسياسية الحالية واستحالة الإمدادات.

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