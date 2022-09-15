سقوط أحد الحراس أمام نعش إليزابيث بعد فقدانه الوعي خلال مناوبته… فيديو

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الحارس أغمي عليه خلال قيامه بواجبه بجوار نعش الملكة وأن الحارس قبل الحادثة نزل لفترة وجيزة عن المنصة وعاد لمكانه مع حارس آخر كان من المفترض أن يحل مكانه.

وأضافت الصحيفة إلى أن الشرطة سارعت لمساعدة الحارس، هذا ويتم حراسة التابوت الذي يحمل جثمان إليزابيث الثانية على مدار الساعة من قبل وحدات من الحرس الشخصي للملك البريطاني وفرقة الحرس الملكي والحراس الاحتفاليين لبرج لندن. ويتغير الحراس كل ست ساعات.