اليابان تزيد وارداتها من الغاز الروسي 3 أضعاف

وانخفضت واردات الفحم الروسي في أغسطس بنسبة 32.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. على العكس من ذلك، زادت واردات الخام بنسبة 44.9%. بالإضافة إلى ذلك، زادت اليابان وارداتها من الخضروات الروسية بنسبة 154%، لكنها خفضت وارداتها من الحبوب وفول الصويا بنسبة 94-95%.

في نهاية يونيو/حزيران، أكدت دول مجموعة السبع، بما في ذلك اليابان، عزمها على تقليل اعتمادها على الطاقة من روسيا، وفي سبتمبر/أيلول لفرض سقف على أسعار النفط الروسي. من المقرر أن يدخل الحد السعري حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول للنفط وفي 5 فبراير/شباط 2023 للمنتجات النفطية.

رداً على ذلك، حذرت موسكو من أن الدول التي ستشارك في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي لن تحصل عليه. لم يتم بعد الموافقة على مستوى سعر النفط الهامشي. في بداية شهر يونيو/حزيران، كانت هناك مقترحات لتحديد الحد الأقصى بنصف السعر الحالي. وفقًا لـ “Bloomberg” تتم مناقشة أرقام تتراوح بين 40 و60 دولارًا. في أوائل سبتمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على فكرة الغرب للحد من أسعار الطاقة، إن موسكو لن تزود أي شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة.