برلماني إيراني: عضوية إيران في شنغهاي تحول دون غطرسة أمريكا في المنطقة

قال النائب فی مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، غنی نظري خانقاه إن عضوية بلاده في بمنظمة شنغهاي تحول دون غطرسة أمريكا في المنطقة.

وأوضح خانقاه أن حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي “انتهجت دبلوماسية قوية ومعقولة من منطلق الاهتمام بقدرات دول الجوار وشرق آسيا”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

واعتبر البرلماني الإيراني أن “القدرات العسكرية والأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة لدول المنطقة”.

ولفت إلى أن عضوية بلاده في المنظمة “يحول دون إظهار القوة الأمريكية وغطرستها في المنطقة”.

ووقع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء أمس الأربعاء، مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لبلاده في منظمة شنغهاي للتعاون.

وجاء توقيع المذكرة في أثناء حضور عبد اللهيان قمة رؤساء دول المنظمة في مدينة سمرقند بأوزبكستان برفقة الوفد الإيراني عالي المستوى.

عبد اللهيان يوقع تعهدات عضوية إيران الدائمة بمنظمة شنغهاي للتعاون

وغرد عبد اللهيان بعد توقيع المذكرة: “لقد دخلنا الآن في مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة وغيرها، فقد قدم الأمين العام للمنظمة تهانيه بمناسبة الانضمام الدائم لإيران والتوقيع على الوثيقة واعتبره تطورا هاما”. وفي وقت سابق، وافق أعضاء منظمة شنغهاي على الانضمام الدائم لإيران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبية.

في السياق ذاته، وصل الرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية إلى أوزبكستان.