طاجيكستان تشارك في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قيرغيزستان

قال أناتولي سيدوروف، القائد العام للمقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن الوحدات العسكرية في طاجيكستان أكدت عزمها على المشاركة في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قيرغيزستان.

وأضاف سيدوروف: “لقد تحدثت مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في طاجيكستان، وتلقينا تأكيدا كتابيا بأن وحدة القوات المسلحة لجمهورية طاجيكستان ستشارك في التدريبات على أراضي جمهورية قيرغيزستان، سنشارك بشكل مشترك في التدريبات الجارية في ملعب تدريب إديلويس [في قيرغيزستان]”.

هذا وستقام تدريبات القيادة والأركان “الإخوة المتماسكة – 2022” في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول. وتشارك فيها وحدات حفظ السلام المكونة من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

روسيا تدعو قرغيزستان وطاجيكستان لاتخاذ تدابير لمنع الاستفزازات على الحدود بين البلدين

في 14 سبتمبر/أيلول، اندلعت مناوشات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان. وبحسب الجانب القيرغيزستاني، دخل حرس الحدود من طاجيكستان في قسم غير موصوف من الحدود بالقرب من منطقة بولاك باشي في منطقة باتكين بمنطقة باتكين في قيرغيزستان و “اتخذوا مواقع قتالية”.