بعد تعهدها بحماية اليابان بـ "السلاح الذري"… ما هو حجم الترسانة النووية الأمريكية؟

تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي لتدمير دولة أخرى هي اليابان، لكنها اليوم تعلن استعداد جيشها لتدمير دولة ثانية بذات السلاح لحماية طوكيو.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ترسانة نووية ضخمة تضم 5 آلاف و428 قنبلة نووية، حسبما تشير إحصائيات منظمة اتحاد العلماء الأمريكيين “فاس” لعام 2022.

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ولفتت المنظمة إلى أن الترسانة النووية الأمريكية تنقسم إلى 4 أقسام تشمل:

روؤس نووية استراتيجية في وضع الإطلاق: عددها 1644 رأسا نوويا. رؤوس نووية غير استراتيجية في وضع الإطلاق: عددها 100 رأس نووي. رؤوس نووية جاهزة لكنها ليست في وضع الإطلاق: عددها 1964 رأسا نوويا. رؤوس نووية خرجت من الخدمة ولم يتم تفكيكها: عددها 1720 رأسا نوويا.

ما هي العقيدة النووية للولايات المتحدة الأمريكية؟

يرى صانعو القرار في واشنطن أن السلاح النووي يمكن أن يكون عامل حسم في الحروب الحديثة، وهو ما تم تطبيقه فعليا عندما قاموا بإبادة مئات الآلاف من الشعب الياباني باستخدام السلاح النووي قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.

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ويذكر تقرير سابق لمجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية أن واشنطن كانت تمتلك خطة حرب تعرف بـ “إس آي أو بي” أو “الخطة الأحادية المتكاملة”، منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها تتضمن قيام الجيش الأمريكي بقصف 1060 هدفا في الاتحاد السوفيتي والصين وحلفائها في آسيا وأوروبا، باستخدام 3 آلاف و200 قنبلة نووية.

لماذا تعلن واشنطن استعدادها لحماية اليابان بالسلاح النووي؟

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها حماية اليابان مما وصفته بـ “التهديدات المحتملة” باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية، وذلك إثر اجتماع بين وزيري دفاع البلدين.

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وخلال اللقاء وصف الجانبان ما تقوم به الصين من تدريبات عسكرية بـ “العدوانية والاستفزازية”، وأكدا أن التحالف بينهما يمثل أساسا لاستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ما هي العقيدة النووية الصينية؟

تعتبر الصين أن اليابان تستخدم ما وصفته بـ “المظلة النووية الأمريكية”، رغم أن طوكيو هي الوحيدة التي تم تدميرها بالقنابل النووية الأمريكية.

بعد انتقادها لليابان… ما هي قدرات الصين النووية؟

وتمثل الصين واحدة من الدول النووية التسع في العالم، التي تمتلك ترسانات نووية عسكرية، لكن عقيدتها العسكرية تنص على عدم البدء باستخدام السلاح النووي ضد أي دولة وأن يكون سلاحها النووي وسيلة ردع لحمايتها من هجوم معاد فقط.

ما هو حجم السلام النووي في العالم؟

يوجد في العالم 12 ألفا و700 قنبلة نووية تملكها 9 دول هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى 4 دول أخرى هي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.

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وبينما تشير الإحصائيات العالمية المنشورة إلى أن الصين لا تمتلك سوى مئات القنابل النووية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثاني أضخم ترسانة نووية في العالم بعد روسيا الاتحادية.