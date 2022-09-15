إعلام: تل أبيب تبحث مع الدوحة فتح مكتب لمشجعيها أثناء مونديال "قطر 2022"

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تجري مباحثات مع قطر لفتح مكتب للمشجعين الإسرائيليين أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022.

ونقلت وكالة دويتش فيله، ظهر اليوم الخميس، عن دبلوماسي إسرائيلي، أن بلاده تجري مفاوضات مع الدوحة من أجل فتح مكتب للمشجعين الإسرائيليين خلال مونديال كأس العالم المقام “قطر 2022″، في وقت لم تعلق قطر على هذه الأنباء بعد.

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وأوضحت أن كل من إسرائيل وقطر اللتان لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية رسمية، تبحثان فتح مكتب تمثيل إسرائيلي مؤقت خلال بطولة كأس العالم، في وقت سبق لتل أبيب إعلانها التوصل لاتفاق سيسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة دخول إلى الدولة الخليجية مع إثبات شراء التذاكر أسوة بغيرهم من الأجانب.

وأفاد المسؤول الدبلوماسي الإسرائيلي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بأن هناك اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه “لا ينبغي تصنيفها (المباحثات) على أنها دبلوماسية، حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق”.

يشار إلى أن السلطات القطرية لم تعلق على هذه الأنباء، حتى الآن.

وسيتمكن الصحفيون الإسرائيليون أيضا من الذهاب إلى قطر خلال كأس العالم، لكن سيُطلب منهم ملء تأشيرة صحفي خاص، وفق القناة.

في يونيو/ حزيران الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمكن بموجبه للإسرائيليين السفر ومشاهدة مباريات كأس العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.