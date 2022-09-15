متظاهرون يرشقون منزل رئيس مجلس إدارة "بلوم بنك" بالحجارة في بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تظاهرات، ليل يوم أمس الأربعاء، احتجاجا على توقيف شابين كانا برفقة سالي حافظ عند اقتحامها المصرف.
وتوجه المتظاهرون نحو منزل رئيس مجلس إدارة “بلوم بنك” سعد الأزهري، حيث قام مرافق الأزهري بحسب المتظاهرين بإطلاق عيار ناري من مسدس حربي، ليقوم المتظاهرون بعدها بالرد عبر رشق المبنى بالحجارة وتحطيم الواجهات الزجاجية للمدخل.
وعلى الفور حضرت قوة من مكافحة الشغب والجيش اللبناني، وعملت على إقامة حاجز بشري بين المتظاهرين والمبنى.
وانتقل المتظاهرون بعدها نحو مبنى الإدارة العامة لـ”بلوم بنك”، وأقدموا على تحطيم عدد من غرف الحرس.
وكانت المواطنة اللبنانية سالي حافظ تمكنت من استعادة وديعتها من مصرف “بلوم بنك” والتي تبلغ 13725 دولارا أمريكيا، وذلك بعد أن اقتحمت فرعا للمصرف بمنطقة السوديكو في بيروت ملوحة بمسدس “مائي” ومهددة بإحراق نفسها إذا لم تحصل على وديعتها.
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