متظاهرون يرشقون منزل رئيس مجلس إدارة "بلوم بنك" بالحجارة في بيروت

وتوجه المتظاهرون نحو منزل رئيس مجلس إدارة “بلوم بنك” سعد الأزهري، حيث قام مرافق الأزهري بحسب المتظاهرين بإطلاق عيار ناري من مسدس حربي، ليقوم المتظاهرون بعدها بالرد عبر رشق المبنى بالحجارة وتحطيم الواجهات الزجاجية للمدخل.

وعلى الفور حضرت قوة من مكافحة الشغب والجيش اللبناني، وعملت على إقامة حاجز بشري بين المتظاهرين والمبنى.