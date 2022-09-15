بوتين يدعو الصين ومنغوليا للتحول إلى منصات الدفع الوطنية

سمرقند-سبوتنيك. وقال بوتين خلال القمة الثلاثية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناغين خورلسوخ: “إن روسيا مهتمة بالتعزيز الشامل للعلاقات مع كل دولة، ويجب أن أشير إلى أن هذه العلاقات تتطور بشكل ديناميكي ومثمر وعلى أساس المنفعة المتبادلة”.

وأشار إلى أن “صيغة (الروسي – الصيني – المنغولي) لها أهمية خاصة، وتكمل بشكل فعال التعاون الثنائي وتوفر قيمة مضافة عالية لجميع الدول الثلاث”.

وأضاف الرئيس الروسي: “إن هذه الشراكة الثلاثية الوثيقة أمر طبيعي تمامًا، نظرًا لكل من القرب الجغرافي وتقاليد الصداقة الراسخة والدعم المتبادل والاحترام والتعاطف بين شعوبنا”.