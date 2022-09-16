إعلام: إسرائيل سلمت واشنطن معلومات استخبارية لتبرير إغلاق منظمات غير حكومية فلسطينية

أفاد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن إسرائيل زودت بلاده، مؤخرا، بمعلومات استخبارية، الهدف منها تبرير مداهمات نفذها الجيش الإسرائيلي ضد منظمات فلسطينية في الضفة الغربية الشهر الماضي.

وأكد الموقع الإلكتروني تايمز أوف إسرائيل، أمس الأربعاء، أن الدبلوماسي الأمريكي لم يفصل المعلومات الاستخبارية دفعت إسرائيل إلى إغلاق منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، في 18 أغسطس/آب الماضي، كما أنه لم يوضح ما هو التعليق الأمريكي على هذه المعلومات.

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وكانت الإدارة الأمريكية قد طلبت إعطاء تفسيرات للإجراء الإسرائيلي ضد المنظمات التي قد تم تصنيفها إسرائيليا في وقت سابق بأنها “داعمة للإرهاب”.

وأوضح نيد برايس أن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من الإجراءات الإسرائيلية وأنها تواصلت مع تل أبيب بهدف الحصول على تفسير للتصعيد الأخير، في وقت أكد المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أنهم سيقدمون المزيد من المعلومات لتبرير المداهمات الأخيرة في مناطق الضفة الغربية.

وفي الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مجموعة مؤسسات وجمعيات حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله عقب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية بأنها إرهابية.

وشملت الإجراءات الإسرائيلية 6 مؤسسات فلسطينية هي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، والحق، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.