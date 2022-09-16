ارتفاع مستوى الشراكة بين روسيا وأوزبكستان إلى "الاستراتيجية الشاملة"

أعلنت روسيا وأوزبكستان في بيان مشترك ارتفاع مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وجاء في البيان المشترك: “روسيا وجمهورية أوزبكستان … تعلنان ما يلي: قرر الطرفان إقامة شراكة استراتيجية شاملة بينهما، تشمل الارتقاء بالروابط المتنوعة والمتعددة الأوجه بين البلدين إلى مستوى أعلى وجديد نوعيا، بالإضافة إلى جعل هذه العلاقات تعاونا وثيقا وديناميكيا بشكل خاص في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف”.

هذا ووقع رئيسا روسيا وأوزبكستان فلاديمير بوتين وشوكت ميرزيوييف إعلانا حول شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وعقد الاجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تنعقد يومي 15 و16 سبتمبر في سمرقند.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان بيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان أرمينيا كمبوديا نيبال تركيا وسريلانكا.