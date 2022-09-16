السلطات العراقية تعلن إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد

أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة العراقية بغداد، ورفع الكتل الكونكريتية منها.

ووفقا لبيان أصدرته خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، ونشره موقع السومرية العراقي، قالت إن قائد عمليات بغداد أمر بإعادة فتح جميع شوارع العاصمة.

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وقال البيان: “تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي بعمليات فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بشكل تدريجي تزامناً مع خروج الزائرين ضمن قواطع المسؤولية”.

وأوضحت أن “الجهد الهندسي مستمر لإكمال فتح بقية القطوعات الجزئية”، مؤكدة أن “الحركة في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية من أجل تيسيرعودة الزائرين بعد أدائهم لمراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين”.

وكانت تلك المناطق قد أغلقت مؤخرا بسبب “متطلبات سير الزائرين والتي تهدف إلى تسهيل حركة تنقلهم إلى مدينة كربلاء المقدسة”.

يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد قد شهدت في الآونة الأخيرة مظاهرات واحتجاجات وصلت إلى المنطقة الخضراء، واقتحم على إثرها المتظاهرون بعض مؤسسات الدولة، مثل البرلمان.