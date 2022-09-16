صحيفة: واشنطن لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

أفادت صحيفة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة لا تخطط لنقل صواريخ باليستية تكتيكية الموجهة من طراز “ATACMS” إلى أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن لا تريد إمداد كييف بصواريخ، يبلغ مداها حوالي 300 كيلومتر، وهو ما قد يمنح أوكرانيا الفرصة لضرب الأراضي الروسية ويؤدي إلى مزيد من التصعيد، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، لا يتجاوز المدى الأقصى للأسلحة الأمريكية التي يتم نقلها إلى كييف 78 كم.

هذا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن عمليات تزويد الولايات المتحدة المحتملة بصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا ستجعل واشنطن طرفًا مباشرًا في الصراع، وفي هذه الحالة تحتفظ موسكو بالحق في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: “الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يزودون نظام كييف بالسلاح، أصبحوا في الواقع شركاء في جرائم الحرب. إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسوف تتجاوز الخط الأحمر وتصبح طرفًا مباشرًا في الصراع. نحن نحتفظ بالحق في الدفاع عن أراضينا بكل ما هو متاح لنا من وسائل”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس زاخاروفا: روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل إذا زودت واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى

ووفقًا لها، فإن “عمليات التزويد المحتملة بأسلحة صاروخية لنظام كييف يمكن مقارنتها بالوضع الذي يتم فيه نشر صواريخ أرضية أمريكية الصنع في الدول الأوروبية، والتي كانت محظورة سابقًا بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، القادرة على إصابة أهداف على الأراضي الروسية”.

وأضافت زاخاروفا: “في مثل هذا السيناريو، سنضطر إلى الرد بشكل مناسب، في رأيي، هذا واضح. مثل هذه الخطوة غير المسؤولة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار إلى حد كبير، وستساهم في زيادة التوتر واستفزاز سباق التسلح، نحن ندرك، أن واشنطن قد اتخذت مساراً لزعزعة استقرار الوضع في العالم، ذلك نراه في مناطق مختلفة من العالم – في آسيا وأوراسيا وأوروبا وأفريقيا” .