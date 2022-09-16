وكالة: ألمانيا تخطط لتأميم ثلاث شركات غاز كبرى

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن ألمانيا في المراحل الأخيرة من المفاوضات لتأميم ثلاث شركات غاز كبرى.

وأضافت الوكالة أن الحديث يدور عن شركة “أونيبير” و”فيربونيتس غاز” و”سسيكورينغ للطاقة في أوروبا” وهي “غازبروم ألمانيا” سابقا، موضحة أن “هذه الخطوة التاريخية ستتجنب انهيار سوق الطاقة في البلاد”.

وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، في وقت سابق، إلى أن السلطات تدرس هذه القضية بعناية، لكن “كل شيء معقد للغاية”.

في أغسطس، أنشأت الحكومة الألمانية شركة قابضة لتنفيذ التأميم المحتمل لفرع شركة غازبروم الألماني السابق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة القابضة تم إنشاؤها سراً لتتمكن من تنفيذ التأميم على المدى القصير. لذا، فإن الابنة السابقة للشركة الروسية تخضع الآن لوصاية وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.