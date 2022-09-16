وفد من منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصل إلى أرمينيا لمراقبة الوضع مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية وصول مجموعة “مَهمة” من هيئة الأركان المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أرمينيا لمراقبة الوضع على الحدود مع أذربيجان، بعد توتر الأوضاع مؤخرا بين الدولتين.

وأشار البيان أيضا إلى أنه فور وصول الوفد إلى يريفان، عقد العقيد سيدوروف اجتماعا مع وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان “نوقش خلاله الوضع الذي تطور في مناطق معينة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان”.