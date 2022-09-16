الخزانة الأمريكية تسمح لوسائل الإعلام المحلية بإجراء تعاملات مالية في روسيا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، ترخيصا يتم السماح بموجبه لوسائل الإعلام الأمريكية بإجراء معاملات مالية في روسيا.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: “يسمح لوسائل الإعلام بإجراء معاملات مالية مثل تعويض عمل الموظفين، بما في ذلك المراسلين والمترجمين والمصورين والخبراء التقنيين والمنتجين المستقلين والسائقين واستئجار المكاتب وشراء واستئجار العقارات والخدمات والدفع مقابل احتياجات أخرى في سياق العمل الصحفي، بما في ذلك دفع الضرائب”.

ولفت البيان إلى أن الترخيص لا يمنح الحق في فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو تسوية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، أو إجراء معاملات مالية دون إذن إضافي، وهذا يشمل عددا من وسائل الإعلام والشركات الروسية، بما في ذلك “القناة الأولى”، وقناة “إن تي في” وقناة “روسيا-1”.