رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يزود أوكرانيا بالدبابات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الخميس، إن الدول الأوروبية يجب أن تأخذ طلبات كييف بتسليم الدبابات على محمل الجد.
برلين – سبوتنيك. وقالت فون دير لين لصحيفة “بيلد” الألمانية: “إذا قالوا إنهم [سلطات كييف] بحاجة إلى دبابات، فعلينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد ونزودهم بها”.
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وأضافت أنه من الضروري تزويد أوكرانيا “بأي” أسلحة تحتاجها، وكذلك دعم كييف بأموال بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار)”.
في 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين . وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات شاملة على روسيا مع زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا.
وفي أبريل/نيسان، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون “أهدافا مشروعة” للقوات الروسية.
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