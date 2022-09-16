ترودو وزيلينسكي يناقشان إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنهما ناقشا إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف قبل فصل الشتاء.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بيان مكتب ترودو، يوم الخميس: “كرر رئيس الوزراء… دعم كندا القوي المستمر لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية”، مضيفا: “كما ناقش القادة الحاجة إلى زيادة الدعم مع اقتراب فصل الشتاء”.

رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يزود أوكرانيا بالدبابات

وقدمت كندا لأوكرانيا 473 مليون دولار كمساعدات عسكرية منذ فبراير/شباط 2022.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أذنت إدارة بايدن بتقديم 600 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، مما يرفع المجموع الأمريكي إلى 15.8 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.