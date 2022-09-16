الجيش الطاجيكستاني يقصف مواقع حرس الحدود القرغيزستاني في أماكن عدة

قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القرغيزية لوكالة “سبوتنيك، اليوم الجمعة، إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.

بيشكيك – سبوتنيك . وقال بيان: “في الساعة 6 صباحا [00:00 بتوقيت غرينتش]، بدأ الجانب الطاجيكي في إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والأسلحة المتنوعة على نقاط التفتيش الحدودية في قرغيزستان ومواقع الجانب القرغيزي بالقرب من مناطق إيك.

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قال المتحدث باسم المكتب: “في الساعة 6:30 صباحا، بدأ الطاجيك في إطلاق قذائف الهاون على نقطة تفتيش كوك طاش الحدودية لوحدة حرس الحدود في منطقة باتكين”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الطاجيكي أطلق النار أيضا على النقطة الحدودية القرغيزية سمرقندك.

وقال المتحدث إنه حتى الساعة 7:00 صباحا يوم الجمعة، لا يزال الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية متوترا، مضيفا أن وحدات حرس الحدود القرغيزية المتمركزة هناك في حالة تأهب.

وأشار المتحدث الرسمي: “تبذل خدمة حرس الحدود كل الجهود لتحقيق الاستقرار في الوضع ومنع تصعيد الصراع”.

يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.