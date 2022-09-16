قرغيزيا تتهم طاجيكستان بانتهاك جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا

اتهمت قرغيزيا، اليوم الجمعة، طاجيكستان بانتهاك جميع الاتفاقات والهجوم الغادر على الحدود والمنشآت المدنية.

موسكو – سبوتنيك . وقال بيان: “تعلن دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية قرغيزيا أن الجانب الطاجيكي، انتهك جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا”.

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وأضاف البيان: “وهاجم غدراً مرافق حدودية ومدنية على طول محيط حدود الدولة القرغيزية – الطاجيكية في منطقة باتكين في جمهورية قرغيزيا”.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القرغيزية لوكالة “سبوتنيك”، إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.

يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.