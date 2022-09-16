إصابة 4 جنود من قرغيزيا في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان

قالت إدارة منطقة باتكن القرغيزية، صباح اليوم الجمعة، إن أربعة جنود قرغيزيين أصيبوا بجروح في اشتباكات مسلحة على الحدود مع طاجيكستان.

بيشكيك – سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الإدارة: “وفقا للمعلومات الأولية، أصيب أربعة جنود”.

ووفقا للمكتب الصحفي لحرس الحدود التابع للجنة الحكومية القرغيزية الوطنية، هاجم الجانب الطاجيكي المواقع القرغيزية على طول الحدود بين البلدين، صباح يوم الجمعة.

يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزيا وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.