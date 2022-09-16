بايدن يخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

موسكو – سبوتنيك . قال بايدن في بيان، اليوم الجمعة: “أفوض وزير الخارجية… سحب ما يصل إلى 600 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوبة بموجب هذا القرار”.