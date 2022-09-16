أردوغان يعلن أنه على استعداد للقاء الأسد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكون على استعداد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون إذا حضر الرئيس السوري إلى سمرقند، حسبما ذكرت صحيفة “حريت”.

ونقلت الصحيفة عنه: “أود أن يأتي الأسد إلى أوزبكستان، سألتقي به، لكنه لا يستطيع أن يأتي. ستنقسم سوريا بسببه وبسبب سلوكه. لقد حارب المعارضة لحماية سلطته”.

وأضاف: “من المؤسف أنه لن يتمكن من القدوم إلى أوزبكستان. سألتقي به وأقول هذه الأشياء له شخصيًا”.

وكان قد أشار تقرير إعلامي إيراني نقلا عن مصادر في وقت سابق إلى أن الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/أيلول في أوزبكستان.